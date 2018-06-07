Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | Жители Курска испугались таинственного нимба в небе

Жители Курска испугались таинственного нимба в небе

Сегодня, 11:07

Некоторые граждане приняли загадочное явление за инопланетный корабль, очертания которого были отчётливо видны над городом.

Жители Курска испугались таинственного нимба в небе, который по своей форме напоминал НЛО. Инцидент произошёл в минувший вторник, когда над городом образовалось загадочное разомкнутое кольцо, похожее на след самолёта. Некоторые пользователи предположили, что это может быть след от самолёта, однако, их теория не выдерживала критики, так как над городом не было видно ни начала, ни конца загадочного нимба. В соцсетях стали появляться фотографии таинственного феномена, под которыми разгорелась настоящая дискуссия относительно причин образования облаков такой формы.

Кто-то из пользователей заявил о том, что данный феномен легко объяснить, так как в тот день над Курском летали истребители, которые оставляют характерный след из-за кристаллизации, происходящей на большой высоте. Однако, почему след истребителя не имел начала и конца, никто из пользователей объяснить так и не смог.


Александр Вест
Новости по теме
В небе над Красноярском заметили черное кольцо
В небе над Красноярском заметили черное кольцо

Жители Красноярска стали свидетелями необычного явления. Странный объект, напоминающий огромное черное кольцо, завис в небе над городом.

В небе над Ростовом заметили странный зелёный НЛО
В небе над Ростовом заметили странный зелёный НЛО

В социальных сетях 1 февраля появились множественные упоминания странного неопознанного летающего объекта, который жители Ростова-на-Дону видели в небе над…

НЛО в форме нимба замечено над Озерском
НЛО в форме нимба замечено над Озерском

Круглое плоское облако, напоминающее летающую тарелку, не может сдвинуть с места даже сильный ветер.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости