Некоторые граждане приняли загадочное явление за инопланетный корабль, очертания которого были отчётливо видны над городом.

Жители Курска испугались таинственного нимба в небе, который по своей форме напоминал НЛО. Инцидент произошёл в минувший вторник, когда над городом образовалось загадочное разомкнутое кольцо, похожее на след самолёта. Некоторые пользователи предположили, что это может быть след от самолёта, однако, их теория не выдерживала критики, так как над городом не было видно ни начала, ни конца загадочного нимба. В соцсетях стали появляться фотографии таинственного феномена, под которыми разгорелась настоящая дискуссия относительно причин образования облаков такой формы.

Кто-то из пользователей заявил о том, что данный феномен легко объяснить, так как в тот день над Курском летали истребители, которые оставляют характерный след из-за кристаллизации, происходящей на большой высоте. Однако, почему след истребителя не имел начала и конца, никто из пользователей объяснить так и не смог.

Александр Вест