Россиянам могут добавить один выходной

Этот день нужно будет использовать для комплексного медицинского обследования всего организма.

Гражданам России предложили добавить один оплачиваемый выходной, который будет доступен для всех россиян раз в три года. По словам Валерия Рязанского, представляющего Комитет Совета Федерации по вопросам социальной политики, этот выходной день должен быть использован для диспансеризации. Рязанский отметил, что комплексное медицинское обследование организма является наиболее актуальным для россиян старшего возраста, а также сотрудников предприятий с вредным производством. Законопроект, предусматривающий ввод дополнительного выходного дня для жителей России, в данный момент рассматривается представителями Госдумы РФ.

Парламентарии считают, что таким образом можно повысить доступность диспансеризации в России, которая позволит предотвратить развитие таких серьёзных недугов как: онкология, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

Александр Вест