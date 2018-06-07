«Лучший мэр Москвы - это я!»: Блогер Лена Миро может пойти в политику

Скандальная блогер Лена Миро заявила, что может пойти в политику и из неё получится самый лучший мэр Москвы. Недавно журналистка озвучила, что могла бы сделать для столицы, если б за неё проголосовали москвичи.

Лена Миро в LiveJournal сообщила, что если б она была мэром, то запретила перекрытие улиц и центра Москвы для прохода горожан и туристов. «Необходимо сделать центр максимально дружелюбным для большинства», - сказала Миро. Также журналистка разрешила бы проводить мирные митинги, но только так, чтоб они не мешали остальным гражданам.

«Для хорошего настроения горожан в Москве я бы разрешила высаживать только вечнозелёные растения и кустарники. Долгой зимой они будут радовать взгляд, люди начнут улыбаться и перестанут впадать в депрессию, - заявила Миро. Также блогер пересадила бы депутатов на общественный транспорт и выгнала бы из Москвы всех бездомных.

Светлана Славянская