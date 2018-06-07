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| | Четверых мужчин засняли на видео в бассейне с лебедями в Воронеже

Четверых мужчин засняли на видео в бассейне с лебедями в Воронеже

Сегодня, 10:05

Видео комедийного характера попало в сеть, на нем несколько взрослых мужчин среди ночи резвятся в бассейне с надувными лебедями, брызгаются водой и ныряют.

 

Пользователи Сети от души посмеялись над новостью и видео, называя мужчин «утятами», один пользователь отметил «то чувство, когда трудовые будни нужно уравновесить отдыхом». Другие же с завистью отметили, что воронежцы поступили очень круто. Однако не отмечается, были ли 40-летние мужчины под действием алкоголя.

Так, несколько 40-летних мужчин, раздевшись до белья, полезли в бассейн, который днем использовали как аттракцион с лебедями. В бассейне они о повеселились, прыгали с надувных лебедей, ныряли, брызгались водой. Под конец видео один из них заметил, что их снимают, поэтому с чистым сердцем помахал на камеру.

Один пользователь заметил, что слышал подобный случай, когда двое служителей порядка в пьяном виде ночью пришли в парк аттракционов, чтобы покататься на карусели-центрифуге. Когда они накатались, то поняли, что с ними не было третьего человека, который выключил бы аттракцион. Так экстремалы и «катались» до утра, пока не пришли дворники.


Алиса Гилберт
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