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| | Российские заключённые «догнали» медиков по зарплатам

Российские заключённые «догнали» медиков по зарплатам

Сегодня, 09:42

В месяц заключённые одной из колоний в России, на Кургане, зарабатывают около 16 тысяч рублей, что соответствует оплате труда медицинского персонала в регионе.

В Курганской области российские заключённые практически «догнали» медиков по зарплатам, получая весьма приличные гонорары за выполнение различных работ. Представители ФСИН по области рассказали о колонии-поселении №5, где наказание отбывают граждане, совершившие неопасные преступления. Из 120 человек, проживающих в данном поселении, 30 заключённых имеют постоянную трудовую занятость, работая в качестве грузчиков на предприятиях, расположенных рядом с колонией, а также сажая деревья и занимаясь изготовлением мебели. За свои труды в среднем заключённые получают зарплату в размере около 16 тысяч рублей.

Статистические данные, предоставленные ФСИН, вызвали немалый ажиотаж среди жителей области, так как средняя заработная плата младшего медицинского персонала за 2017 год составила лишь 15957 рублей в месяц.


Александр Вест
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