Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | МГУ вошел в первую сотню в рейтинге лучших университетов

МГУ вошел в первую сотню в рейтинге лучших университетов

Сегодня, 09:37

МГУ Российской Федерации оказался в первой сотне наилучших университетов, заняв 90 место, несмотря на конкуренцию.

 

В прошлые года МГУ занимал 95 место, но сейчас подобрался еще ближе. QS провели анализ данных по поводу 5 тысяч различных университетов из 85 стран. В топ вошла только 1 тысяча. В список также попали и другие 27 российских университетов, однако в топ-100 попал только МГУ.

Все университеты проходили через тщательный анализ по шести критериям: репутация в академической среде (можно заработать до 40% общего бала), соотношение числа преподавателей к числу студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), число иностранных преподавателей (5%) и число иностранных студентов (5%).

Представитель QS Зоя Зайцева пояснила, что в МГУ наибольшая проблема с индексом цитирования, по этому критерию он не вошел даже в топ-800.


Алиса Гилберт
Новости по теме
Смартфоны приводят к снижению успеваемости студентов – Ученые
Смартфоны приводят к снижению успеваемости студентов – Ученые

Бельгийские ученые пришли к выводу, что смартфоны плохо влияют на успеваемость студентов. Такое исследование провели научные сотрудники университетов…

Баста вошел в число самых стильных мужчин России
Баста вошел в число самых стильных мужчин России

Известный российский рэпер Баста оказался в списке 50 самых стильных мужчин страны. Стало известно, что певец занял 31-место в рейтинге. Список «стиляг» 2018…

Специалисты учатся искусственным путём улучшать память в период сна
Специалисты учатся искусственным путём улучшать память в период сна

 Учащиеся двух канадских университетов, в Альберте и Летбридже, проводят эксперимент, чтобы добиться улучшения памяти во время сна. Предварительный рассказ об…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости