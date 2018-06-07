МГУ вошел в первую сотню в рейтинге лучших университетов

МГУ Российской Федерации оказался в первой сотне наилучших университетов, заняв 90 место, несмотря на конкуренцию.

В прошлые года МГУ занимал 95 место, но сейчас подобрался еще ближе. QS провели анализ данных по поводу 5 тысяч различных университетов из 85 стран. В топ вошла только 1 тысяча. В список также попали и другие 27 российских университетов, однако в топ-100 попал только МГУ.

Все университеты проходили через тщательный анализ по шести критериям: репутация в академической среде (можно заработать до 40% общего бала), соотношение числа преподавателей к числу студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), число иностранных преподавателей (5%) и число иностранных студентов (5%).

Представитель QS Зоя Зайцева пояснила, что в МГУ наибольшая проблема с индексом цитирования, по этому критерию он не вошел даже в топ-800.

Алиса Гилберт