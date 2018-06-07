Умерла режиссёр и сценарист Кира Муратова

Украинский президент Петр Порошенко выразил свои искренние соболезнования близким и родным усопшего кинодеятеля.

Муж режиссёра и сценариста Киры Муратовой подтвердил информацию о том, что его супруга умерла. Продюсер Юрий Минзянов в своём Facebook-аккаунте разместил публикацию, в которой выразил своё сожаление по поводу смерти столь выдающегося украинского кинодеятеля. По словам Минзянова, вместе с уходом Муратовой ушла и целая эпоха. Продюсер также вспомнил мелодраму Киры Муратовой «Долгие проводы», вышедшую в 1971 году, заметив, что фильм в то время заставил его плакать.

Украинский лидер Петр Порошенко отреагировал на смерть украинского режиссёра, выразив свои соболезнования семье и близким Муратовой, которая ушла из жизни в возрасте 83-х лет. Актёр Александр Олешко заявил о том, что все киноленты Муратовой являются неповторимыми и уникальными фильмами, а её кончина стала невосполнимой утратой для мирового искусства.

Александр Вест