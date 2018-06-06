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| | WSJ обнародовала подробности скандала Цукерберга с основателями WhatsApp

WSJ обнародовала подробности скандала Цукерберга с основателями WhatsApp

Вчера, 22:52

Основатели мессенджера WhatsApp Ян Кум и Брайан Актон уже довольно долго не могут найти общий язык с основателем Facebook по поводу того, какой должна быть бизнес-модель развития знаменитого мессенджера. Такой информацией располагает The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ обнародовала подробности скандала Цукерберга с основателями сервиса WhatsApp. Известно, что Кум и Актон не смогли достичь консенсуса в вопросе о том, каким образом мессенджер будет приносить доход и как быть с конфиденциальной информацией юзеров.

Актон и Кум были сторонниками конфиденциальности, а Цукерберг отстаивал рекламную модель и выступал за то, чтобы личные данные юзеров использовались для показа им таргетированных рекламных объявлений. Отношения оппонентов, один из осведомленных источников называет «очень пассивно-агрессивными».

Спустя какое-то время обе стороны все больше огорчились подходами соперников. WSJ уведомляет, что осенью 2017 года Актон, управляющий командой специалистов WhatsApp, ушел в отставку, а Ян Кум официально объявил о своём уходе в первый день мая.

Осведомители издания WSJ сообщили, что основателям популярного WhatsApp не захотелось открытого конфликта с Марком Цукербергом и они решили сохранить нормальные отношения с главой Facebook.

Примечательно, что Facebook Inc. купила WhatsApp за 22 млрд американских долларов. Это самая дорогая инвестиция Марка Цукерберга.


Татьяна Преображенская
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