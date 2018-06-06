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Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта»

Сегодня, 22:16

Основатель бренда Vetements Демна Гвасалия показал на странице марки в Instagram необычные сапоги. Их сшили из кожи с принтом в виде обложки паспорта гражданина РФ.

Дизайн обуви в остальном прост – остроносые высокие сапоги на шпильках. Однако под паспорт подделался даже каблук. Увидеть их «вживую» можно будет уже во время показа коллекции осень-зима 2018-2019. Очень скоро «паспортные» поступят в продажу. Юзеры неоднозначно отреагировали на такое креативное решение. Некоторые поинтересовались, почему грузинский дизайнер обует грузинских модников в «российские паспорта». Неужели грузинский паспорт для этого не подходит?

В конце весны текущего года французский модный дом Balenciaga представил некий гибрид рубашки и футболки. Отмечается что Гвасалия трудится там в должности креативного директора и этот креатив также принадлежит ему. Дизайнер сотворил синюю рубашку в тонкую белую клетку с длинными рукавами, однако поверх нее нашита ярко-голубая футболка. В описании продукта сказано, что это рубашка, которую можно носить в двух вариантах – с длинным рукавом и с коротким.


Дарья Светозарова
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