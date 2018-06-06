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| | Высокотемпературный факел запустили на полигоне «Алексинский карьер» в Клину

Высокотемпературный факел запустили на полигоне «Алексинский карьер» в Клину

Сегодня, 22:13

Факел фирмы «ЭКОНОМ» предназначен для сжигания свалочных газов и ликвидации запахов. О запуске нового механизма говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Подмосковья.

На мусорном полигоне ТКО «Алексинский карьер» в Клину 6 июня запустили большой высокотемпературный факел, который был доставлен на территорию полигона ещё 30 мая этого года.

Известно, что немецкую технологию высокотемпературной утилизации свалочных газов успешно опробовали в других мусорных полигонах России. Сейчас проводится установка и монтаж системы. Специалисты отметили, что это может длиться около недели.

Свалочные газы уничтожаются внутри факела при температуре 1000-1200 градусов и времени пребывания газа более 0,3 с. Газ полностью перерабатывается и не нарушает строгих экологических норм России и Евросоюза.

Установка и высокотемпературный факел функционируют в штатном режиме. Благодаря современным методам контроля можно следить за работой механизма, температурой, а также за составом свалочных газов.

Есть известие, что в скором времени австрийско-российская организация «ЭКОКОМ» завершит факельную установку и пуско-наладочные работы. Установка, которая рассчитана на 2 тыс кубометров в час, должна выйти на проектную мощность.

Через месяц состоится поставка и монтаж ещё одного массивного и мощного высокотемпературного факела. Установка аппарата значительно снизит негативные испарения полигона.


Татьяна Преображенская
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