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| | Краснокнижную орхидею нашли экологи в Подмосковье

Краснокнижную орхидею нашли экологи в Подмосковье

Сегодня, 22:04

Сотрудники пресс-службы Минэкологии проинформировали, что экологи смогли найти уникальный краснокнижный вид орхидеи на территории Подмосковья. В настоящий момент есть не более 40 побегов венериного башмачка в Ленобласти и только 20 цветущих растений.

Сотрудники пресс-службы Минэкологии рассказали, что на территории Подмосковья в процессе мониторинга исчезающих видов растений была найдена краснокнижная орхидея, получившая название венерин башмачок. В настоящее время в Ленинском районе есть не более 40 побегов данного растения и только 20 цветущих экземпляров орхидеи.

Венерин башмачок занесен в список исчезающих растений в Красной книге как Московской области, так и всей России. Этот вид орхидеи запрещается срывать, а также выкапывать или пересаживать. Чтобы сохранить данный биотип в Подмосковье создается охранная природная территория.

Глава Минэкологии Подмосковья также сообщил, что венерин башмачок может цвести только после 15 лет произрастания, что делает данный вид особенно язвимым и редким относительно человеческого воздействия.

По легенде данный цветок вырос после того, как богиня любви и красоты Венера оказалась в северных лесах, где решила отдохнуть после долгой дороги. Сев, Венера скинула свои башмаки, а потом забыла про них, а из обуви богини выросли прекрасные орхидеи.


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РИА ВладТайм
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