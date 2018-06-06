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| | В Петербурге специально к ЧМ-2018 помыли и покрасили мосты

В Петербурге специально к ЧМ-2018 помыли и покрасили мосты

Сегодня, 21:31

В Северной столице идет серьёзная подготовка к грядущему чемпионату мира по футболу. Все сооружения города были приведены в порядок и облагорожены. О проведённой роботе отчиталась пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

«Работы прошли на сооружениях, расположенных в центре города, на путях следования участников первенства, в местах скопления болельщиков – всего более 20 объектов», – уведомили в пресс-службе.

В Петербурге в преддверии ЧМ-2018 помыли и покрасили множество мостов. Известно, что новым слоем сусального золота осуществили покрытие 1-го и 2-го Садовых мостов, а также 2-го Инженерного моста.

Дворцовый, Биржевый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский (и прилегающий к нему путепровод и транспортный тоннель), Обуховский, Измайловский, Пантелеймоновский, а также на Коломяжский и Митрофаньевский мосты теперь могут «похвастаться» новым асфальтобетонным покрытием.

Кроме того, были очищены и покрашены опоры освещения, перила и фасады на таких переправах как Каменноостровский и Ушаковский.


Татьяна Преображенская
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