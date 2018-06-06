В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина

В 2017 году блогеры начали импровизированное соревнование лучшего репортажа с хештегом #смотрюлинию. В этом году пользователи продолжат традицию.

В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Владимира Путина, которая состоится 7 июня. В прошлом году блогеры начали так называемое соревнование на лучший сюжет о «прямой линии». Для того, чтобы участвовать в турнире, необходимо опубликовать сообщение о программе и сопроводить его хештегом #смотрюлинию. В этом году пользователи интернета продолжат флешмоб. Организаторы данного проекта сообщают, что в прошлом году на программе было зафиксировано больше 600 сообщений. Сейчас многим интересно, смогут ли пользователи побить прошлогодний рекорд.

Напоминаем, что программа «Прямая линия с главой России Владимиром Путиным» проводится каждый год. В 2018 году она состоится 7 июня в 12:00 по мск. Лидер страны во время разговора с народом ответит на все вопросы, которые интересуют россиян.

Анна Котова