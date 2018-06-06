Кирилл Терёшин показал Малышевой, на что способны «руки-базуки», подняв автомобиль

В мае Кирилл Терёшин принял участие в шоу «Жить здорово!», где ведущая Елена Малышева раскритиковала юношу за состояние его рук, на что тот продемонстрировал всю их силу.

В гостях у Елены Малышевой знаменитый на весь интернет «синтоловый качок» Кирилл Терёшин признался, что имеет множество проблем со здоровьем из-за синтола. Интернет-звезда заявил, что через некоторое время планирует прекратить инъекции.

В недавнем видео в своём Instagram юноша показал, на что способен. На видео запечатлено то, как Кирилл помогает своему другу чинить машину, работая домкратом, пока парень находится под днищем машины.

Терёшин признался, что держать автомобиль даже непродолжительное время было нелегко, но таким образом он доказал, что за синтоловым объёмом стоит сила настоящих мышц.

Комментаторы разглядели постановку в этом видеоролике и назвали его очередным фейком, заявив, что Терёшин просто попытался спародировать «чеченского Халка» Асхаба Тамаева.