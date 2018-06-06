Мастер-колорист рассказала о способе омоложения без пластики

По словам Шэри Рейнолдс из салона красоты Barney Martin в Сиднее, таким свойством обладают некоторые оттенки волос.

Мастер-колорист Шэри Рейнолдс из популярного косметического заведения Barney Martin в Сиднее поделилась с читателями Daily Mail полезным и простым советом. Она рассказала о способе омоложения без пластики. По убеждению Рейнолдс, визуально разгладить морщины на коже лица помогут удачно подобранные оттенки волос. Так людям со светлой кожей и шевелюрой от природы она посоветовала выбрать цвет baby blonde («детский блонд»). Мастер-колорист рассказала, что он яркий и блестящий, но одновременно теплый и мягкий, что делает кожу лица моложе.

Брюнетам больше подойдет Brazilian brown (темно-каштановый), как у модели Victoria's Secret Изабель Гулар. Такой оттенок омолодит кожу как в естественном, так и искусственном освещении, при этом он не «тяжелый» и делает волосы сияющими.

Виктория Озерова