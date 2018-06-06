Полчища огромных крыс атаковали петербуржцев у метро «Рыбацкое»

Жители жалуются, что грызуны спокойно передвигаются по городу. Поскольку крысы являются переносчиками инфекций, петербуржцы опасаются за свое здоровье, но власти не спешат реагировать на жалобы.

Жителей Санкт-Петербурга атаковали полчища огромных крыс, обосновавшихся у метро «Рыбацкое». Об этом петербуржцы проинформировали в соцсетях. Горожане пожаловались, что грызуны спокойно бегают около шашлычной, расположенной неподалеку от остановки общественного транспорта. Один из очевидцев рассказал, что около заведения питания он насчитал 10 особей, которые направлялись в сторону мусорных баков по газону. Он сообщил, что рядом также ТЦ и парк, где всегда много посетителей, на которых могут напасть переносчики опасных инфекций.

Жители Петербурга сообщили, что подобные ситуации наблюдаются не только у метро «Рыбацкое», но и в других районах, а власти пока никак на это не реагируют.

Виктория Озерова