Предприниматель продает на аукционе жизнь в Красноярске

Бизнесмен выставил на торги необычный лот с недвижимостью и транспортными средствами. За него он хочет 6,8 миллионов рублей.

Предприниматель выставляет на аукцион лот под наименованием «жизнь в Красноярске». Он продает кафе, квартиру, гараж, дачный участок и две иномарки. По словам бизнесмена, его действия не являются юмором, он намерен продать все, а потом перебраться жить в европейскую часть России.

Мужчина добавил, что на отдельные пункты в лоте уже обратили внимание потенциальные покупатели. Потенциальный владелец дачи получит в качестве бонуса все содержимое огорода. Бизнесмен считает, что в другом отечественном регионе нажитое имущество в Красноярске ему не пригодится.

Никита Готский