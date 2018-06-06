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| | Патриарх Кирилл рассказал о язычниках среди спецназовцев и спортсменов

Патриарх Кирилл рассказал о язычниках среди спецназовцев и спортсменов

Сегодня, 17:02

Священник выразил немалое беспокойство относительно распространения язычества в рядах военных и представителей профессионального спорта.

В интервью Патриарх Кирилл рассказал о язычниках среди спецназовцев и спортсменов, отметив, что сложившаяся ситуация требует немедленного решения. Представитель Русской православной церкви поведал о том, что ему ранее уже сообщали о данной проблеме, коснувшейся профессиональных спортсменов, однако, тогда было решено не обращать на неё пристальное внимание. Патриарх Кирилл заметил, что в данный момент проблема возросла в своих масштабах, из-за чего с ней что-то нужно делать, решая сложившуюся ситуацию.

Патриарх подчеркнул, что к язычеству спортсмены и военные обращаются для духовной поддержки, когда они находятся в опасной для жизни ситуации, а из этого не может выйти ничего хорошего. Предстоятель РПЦ также заявил, что языческое отношение к человеческому телу нередко возникает в ходе пропаганды ЗОЖ (здорового образа жизни).


Александр Вест
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