Гениальный рекламщик: В Сети появилось необычное объявление о продаже дачи под Минском

Люди, которые спешат продать недвижимость, часто вообще не задумываются о рекламе. Так получилось в этот раз, когда для демонстрации объекта выбрали непонятное фото.

В Сети появилось необычное объявление о продаже дачи под Минском, над которым, по всей вероятности, работал гениальный рекламщик. В объявлении говорится, что объект находится в 16 километрах от МКАД. Площадь дома составляет 60 квадратных метров. На самом земельном участке есть баня, гараж, зимовник для пчел и туалет. Больше в объявлении ничего не указывается.

Однако самое необычное заключается в снимке, который якобы показывает хоромы. На фото самой дачи почти не видно. Даже не видно, кто стоит на фото. Пользователи сошлись в одном: дача пользовалась когда-то умопомрачительным успехом.

Анна Котова