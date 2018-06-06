Телеведущую «затравили» в соцсетях из-за экономии на детях

Британка Кирсти Олсопп посадила детей в самолете в эконом-классе, в то время как сама полетела первым. Такой поступок вызвал осуждение со стороны общественности.

В недавнем интервью британская телеведущая Кирсти Олсопп призналась, что ее дети летают на каникулы в эконом-классе, а она сама в бизнес-классе, так как считает большие траты на детей абсурдом. СМИ тут же пустили это в печать, сопроводив провокационными заголовками. После этого телеведущую «затравили» и пользователи соцсетей. Они обвинили ее в экономии на детях, отметив, что хорошие матери так не поступают, поскольку в случае форс-мажора именно родители должны позаботься о ребенке. Среди комментаторов выступила и бывшая стюардесса, которая отметила, что «ненавидит» такие ситуации, поскольку тогда членам экипажа самолета приходится выполнять обязанности нянек.

Кирсти Олсопп ответила хейтерам, отметив, что ее дети едут не на «войну», а на каникулы, и менять свои методы воспитания она не будет.

Виктория Озерова