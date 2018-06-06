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| | Психолог прокомментировал поведение 9-классницы из Татарстана, раздевшейся перед ЕГЭ

Психолог прокомментировал поведение 9-классницы из Татарстана, раздевшейся перед ЕГЭ

Сегодня, 16:06

4 июня в соцсетях появились сообщения про выпускницу 9 класса, которую вынудили снять нижнее белье, чтобы пройти через металлодетектор перед единым госэкзаменом. Психолог считает, что теперь «девочка будет сильнее».

В понедельник в соцсетях прогремела скандальная новость – в Нижнекамске, который расположен в Татарстане, выпускница 9 класса для того, чтобы ее допустили для сдачи ЭГЭ по химии, вынуждена была снять нижнее белье. Только в таком виде она могла пройти через металлодетектор. В мэрии города и Минобрнауки региона уточнили, что школьницу раздеваться никто не заставлял, она сама приняла такое решение, когда ей не удалось пройти контроль. Бюстгальтер девочка снимала в уборной, поэтому никто не заметил изменений в ней, когда она повторно прошла через детектор. Психолог Эльвира Нуртдинова прокомментировала поведение девочки-подростка.

Специалист считает, что данная ситуация «сделала школьницу сильнее», якобы готовность при необходимости снять нижнее белье поможет ей преодолеть любую жизненную сложность – 9-классница всегда найдет выход. Именно находчивость девочки и нужно поощрить, считает психолог, так как она важнее оценки по химии на ЕГЭ. Также психолог отметила, что нынешняя практика запугивания детей с младших классов госэкзаменами является ошибкой. Напротив, детям нужно объяснять, что несдача ЕГЭ не будет «концом света» для них.


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РИА ВладТайм
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