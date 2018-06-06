92-летняя королева Елизавета II восхитила внешним видом в Лондоне

92-летняя королева Великобритании Елизавета II восхитила поклонников своим сияющим внешним видом во время своего визита в Лондон. Пользователи Сети отметили, что королева улыбалась и выглядела счастливой, что нельзя сказать о её настроении на свадьбе внука Гарри.

Королева Елизавета II приняла участие в праздновании 10-летия британской благотворительной организации Med Detection Dogs. Для мероприятия монарх выбрала пиджак синего цвета и белое цветочное платье. Поклонники королевской семьи отметили, что королева выглядела прекрасно и постоянно улыбалась. Сообщается, что Ее Величество сопровождала 70-летняя супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская.

Многие пользователи Сети стали сравнивать настроение королевы на благотворительном празднике и во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, когда Елизавета II была нахмурена и совсем не улыбалась счастливым молодоженам.

Светлана Славянская