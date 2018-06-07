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| | Археологи нашли причину исчезновения минойской цивилизации

Археологи нашли причину исчезновения минойской цивилизации

Сегодня, 07:20

Археологи, ведущие раскопки в Турции, нашли доказательство тому, что минойская цивилизация исчезла с лица земли из-за извержения вулкана. В руинах города нашли вулканический пепел.

Новая Смирная – город, на месте которого находится современный город Измир (Турция), был основан при Александре Македонском, когда его перенесли из полуострова к горе. История гласит, что это был процветающий город, при раскопках были найдены руины храма Афины. Считается, что этот храм был одним из первых на той территории. Помимо храма, археологи нашли там и пепел.

После экспертизы было установлено, что его возраст отвечает году извержения вулкана Санторин. 3600 лет назад случилось самое мощное извержение вулкана за 10 тысяч лет. Извержение было настолько сильным, что вызвало цунами. Стало ясно, что вулкан, который, к слову, находится за 270 километров от города, привел город к упадку. Не ясно, как именно лава и пепел прошли 270 километров, однако их остатки были найдены при раскопках.

Археологи утверждают, что найденный пепел поможет понять, как извержение повлияло на жителей города, установить даты, которые ранее были неизвестны, а также лучше узнать историю современного Измира.


Алиса Гилберт
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