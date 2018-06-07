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| | В Ростовской области археологи нашли фрагмент старинной венецианской чаши

В Ростовской области археологи нашли фрагмент старинной венецианской чаши

Сегодня, 07:40

Уникальная находка была ранее частью сосуда полихромной расцветки, украшенного орнаментом сграффито. Фрагмент обнаружили на месте раскопок купеческого подвала в Азове.

Сотрудники Азовского музея-заповедника сообщили про уникальную находку, которую сделали археологи города Азова во время проведения раскопок по улице Мира. Там ученые исследовали купеческий подвал XIV века, который ранее использовался для хранения товаров. Археологи наткнулись на множество старинных монет, а также на уникальный фрагмент поливной венецианской вазы полихромной расцветки, украшенный орнаментом сграффито.

Ранее на месте Азова располагался древний золотоордынский город Азак, в котором была колония выходцев из Венеции, достигающая нескольких сотен человек. Следовательно, ученые ожидали обнаружить фрагменты венецианской керамики, но большая часть обнаруженных образцов довольно невзрачна. Среди всех венецианских керамических находок, только две обладают гравировкой-орнаментом. Но недавно найденный фрагмент поливной вазы выполнен в более сложной технике, характерной для Северной Италии, но более редкой в Венеции. Ученые считают, что подобные фрагменты керамики уникальны даже для музеев в Венеции из-за собственной нетипичности изготовления.


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РИА ВладТайм
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