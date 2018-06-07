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| | Власти Ростова опровергли данные о запрете продажи спиртного во время ЧМ в городе

Власти Ростова опровергли данные о запрете продажи спиртного во время ЧМ в городе

Сегодня, 06:20

Запрет на продажу данного товара будет распространяться только на определенные районы и на дни, когда будут проходить матчи. Об этом рассказала руководитель управления потребительского рынка области Ирина Теларова.

Некоторое время назад в Ростове прошли слухи на данную тему. Однако власти Ростова опровергли данные о вводе запрета на продажу спиртного во время ЧМ в городе. Ирина Теларова проинформировала, что было определено 13 мест, в которых будут скапливаться болельщики. Именно в радиусе двух километров от этих зон будет действовать ограничение, а в остальных районах ограничение не распространяется.

Теларова уточнила, что запрет распространиться на такие дни: 16-17 июня, 19-20 июня, 22-23 июня, 25-26 июня, а также 1 и 2 июля. Отметим, что реализация горячительных напитков будет запрещена только в стеклянной таре. Также Теларова добавила, что в зонах с ограничением потребления алкоголя будут организованы места, в которых будет разливаться спиртное.


Анна Котова
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