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| | Ученые определили и описали образ учителя в отечественном кино

Ученые определили и описали образ учителя в отечественном кино

Сегодня, 04:30

Российские ученые, при поддержке Российского научного фонда, провели исследование отечественных фильмов разных периодов для характеристики и описания темы школы и ВУЗ, их особенностей и ролей.

Предметом исследования стала трансформация основных концепций, стереотипных моделей в кинематографе. «Кинематограф – эффективное средство влияния на аудиторию. Особенно – школьную и молодежную», - указывают авторы.

В ходе исследования был проанализирован 351 фильм о школе, снятый за почти столетний период. Жанровый анализ выявил: драм – 63%, комедий – 24%, а мелодрам - 11%.

Работа опубликована в монографии «Школа и ВУЗ в зеркале советского и российского кинематографа».

Руководитель исследования, Александр Федоров (профессор РГЭУ (РИНХ), член Союза кинематографистов России) подвел итоги, указав, что образ учителя в кинематографе сменился со временем от образа мудрого наставника к бюрократическому, и часто коррупционному, функционалу в современном российском кино.

Напомним, что в 2016 году в Союз кинематографистов РФ было направлено обращение от Ассоциации молодых учителей России, в котором речь шла о просьбе перестать очернять образ учителя в кино и сериалах. Речь шла о таких фильмах как «Географ глобус пропил», «Училка», сериале «Физрук».


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