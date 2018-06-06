Москвич узнал, что в его квартире зарегистрированы 165 незнакомцев

Про регистрацию незнакомых людей житель города Москва узнал благодаря приходившим на его адрес уведомлениям и повесткам. При этом снять их с учета невозможно, жалуется законный хозяин квартиры.

Александр Егорцев, владеющий квартирой в городе Москва, случайно узнал, что в ней также прописаны 165 незнакомцев, большинство из которых мигранты. Никто из них не получил официальную регистрацию в российской столице, но каким-то образом они смогли получить поддельную регистрацию в квартире Егорцева. При этом, как сообщает владелец квартиры, снять их с учета, как зарегистрированных по этому адресу, невозможно, жалуется москвич в Facebook.

Узнал о нежелательных жильцах мужчина в 2008 году, когда ему стали присылать массу уведомлений и повесток на имя незнакомых людей, якобы проживающих в его квартире. Также к нему в квартиру приходят полицейские, так как обладают санкциями для привлечение к уголовной или административной ответственности то одного, то другого прописанного в его квартире мигранта.