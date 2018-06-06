В Ростове возмущаются неграмотной надписью на ЖД-станции

Как пишут жители донской столицы, подобные таблички со словами, где вместо буквы «Щ», пишут «Ш», появились на местном железнодорожном вокзале.

Находясь на станции, можно увидеть табличку с надписью «Дежурный помошник начальника вокзала». Внимательные жители Ростова обратили на это внимание, после чего опубликовали соответствующий пост в российских социальных сетях. Проблема довольно актуальна, потому как совсем скоро Ростов будет встречать футбольных фанатов, которые посетят город в рамках ЧМ-2018.

Одни читатели посчитали, что автор надписи принял во внимание в своей работе метод, когда как слышится, так и пишется. Другие считают, что в России крайне необходима реформа образования, а многим следует поучиться правилам русского языка.

Никита Готский