В ХМАО проверят детский сад, где дети пели песню про «дядю Вову»

В Нижневартовске начался скандал в одном из детских садов, где на утреннике 4-летние малыши исполняли популярную в Сети и оскандалившуюся песню «Дядя Вова, мы с тобой».

В ХМАО в Нижневартовске детский омбудсмен Татьяна Моховикова проверит детский сад, где дети пели песню про «дядю Вову». Данное мероприятие сняла на видео мама одного из воспитанников, а после опубликовала в интернете. Пользователи оставили много комментариев, а одна мама даже написала, что не хочет, чтобы командир звал ее дочь в последний бой. Многие сошлись во мнении, что дети должны исполнять песни, которые понимают, а не те, которые им навязывают взрослые.

Напоминаем, что до этого уже разгорался скандал вокруг композиции «Дядя Вова, мы с тобой». В интернете данная песня сопровождалась клипом, в котором участвовали кадеты. Сообщается, что в тот раз инициатива данного клипа принадлежала депутату Анне Кувычко. Именно она опубликовала ролик, а после отрицательных комментариев удалила его.

Анна Котова