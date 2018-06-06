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| | Депутат «Единой России» в мехах похвасталась детскими песочницами

Депутат «Единой России» в мехах похвасталась детскими песочницами

Сегодня, 14:21

Героем фотосессии стала депутат партии Первоуральской городской думы Наталья Воробьева. Снимки она разместила на своей личной страничке в Facebook.

Сделаны фото были на одной из детских площадок, куда члены «Единой России» завезли новый песок для песочницы. Депутат, однако, решила быть, что называется, «при параде» и для фотосессии надела меха.

«За неделю у нас в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки. Наш песок был привезен из Южноуральска и полностью соответствует параметрам ГОСТа, санитарным нормам. Также имеется сертификат соответствия и документы о протокольном испытании», - отметила Наталья Воробьева.

Судя по фотографиям, игравшим детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева решила, что для подобной фотосессии ей требуется пальто с мехом шиншиллы.

«Дети не наш избиратель! Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные», - пишет один из комментаторов к посту Воробьевой.

Другие пользователи отметили, что обновление песка в песочницах заложено в бюджетных деньгах, потому в этом нет ничего особенного.


Николай Офицеров
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РИА ВладТайм
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