В Новосибирске нейрохирург спас детеныша орангутанга

Детеныш родился с оскольчатым переломом теменной кости, части черепа создавали давление на мозг. Специалисты считают, что травма была нанесена во время родов.

Сообщается, что в Новосибирске нейрохирург спас жизнь детенышу орангутанга. Пресс-служба городского зоопарка проинформировала, что 21 марта самка борнейского орангутанга родила своего первенца. Однако детеныш родился не здоровым: у него была травма головы – оскольчатый перелом теменной кости, а части черепа создавали давление на мозг. Медики говорят, возможно травма была получена при родах или самка сама повредила голову малыша во время того, как пыталась себе помочь.

За помощью работники зоопарка обратились в городские больницы. Провести операцию согласился детский нейрохирург. Сама процедура длилась полтора часа. Сейчас шрамы у орангутанга почти зажили и малыш, которому дали имя Матику, идет на поправку.

Анна Котова