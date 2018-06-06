Специалисты разгадали загадку груди мамы дяди Фёдора

Количество художников, которые участвовали в процессе создания мультфильма, напрямую влияло на размер прелестей выдуманной героини.

Специалисты сумели разгадать загадку груди мамы дяди Фёдора, которая в одних и тех же частях мультипликационного фильма «Каникулы в Простоквашино» появлялась с разным размером бюста. Фанаты легендарного советского мультфильма не могли понять, почему мама дяди Фёдора в одних кадрах предстаёт перед телезрителями с грудью третьего размера, а на другом её смело можно называть «доской» для серфинга. Один из пользователей в Сети предположил, что в создании различных серий данного мультсериала участвовало разное количество художников-мужчин, а когда их было больше, чем обычно, грудь они решали нарисовать с увеличенным размером.

Стоит отметить, в перезапуске «Простоквашино» ситуация с грудью мамы дяди Фёдора несколько нормализовалась, однако, её размер всё же меняется от эпизода к эпизоду. Единственным постоянством в данном вопросе является тот факт, что её грудь отныне колеблется не от нулевого до четвёртого размера, а лишь от первого до второго.

Александр Вест