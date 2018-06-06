В Вологодской области мужчины пьют в пять раз больше женщин

Наиболее активный период потребления спиртных напитков приходится на 25-44-летний возраст. В 2004-2014 годах распитие крепких видов продукции в регионе сократилось на 2,7%.

Вологодские специалисты обнародовали неутешительную статистику: местные мужчины пьют в пять раз больше алкоголя, нежели женщины. Чаще всего радуют себя крепкими напитками лица 25-44 лет. Врачи намерены бороться с этим, в связи с чем проведут разные просветительские мероприятия к приближающемуся Всероссийскому дню трезвости.

Помимо того, медики напоминают всем, что активное употребление алкоголя может привести к появлению различных заболеваний, пьянство также увеличивает риск травм, включая полученные в итоге ДТП. Врачи утверждают, что от распития спиртных напитков каждый год умирает 3,3 миллиона человек.

Никита Готский