Копию обручального кольца Меган Маркл продают за 3 доллара

Теперь каждая девушка в мире может почувствовать себя настоящей принцессой с кольцом, которое в точности повторяет обручальное украшение Меган Маркл. Однако копия бриллианта обойдется всего в 3 доллара.

Ирландская компания Primark предлагает всем желающим девушкам почувствовать себя принцессами и приобрести себе точную копию обручального кольца Меган Маркл, которое бывшей актрисе подарил принц Гарри. «Клон» королевского кольца стоит 2 фунта стерлингов, что составляет примерно 3 доллара.

Согласно оценкам экспертов, кольцо Меган Маркл, у которого есть один большой центральный бриллиант и маленькие камни с обеих сторон стоит около 140 000 фунтов стерлингов .

Светлана Славянская