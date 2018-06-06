Жена самарского олигарха стала «Миссис Россия» и вызвала негативный отклик

Ксения Шаповалова, мать двоих детей и жена самарского олигарха, стала самой красивой женщиной в России, что многие поставили под сомнения. Сама же женщина признает, что очень рада, ведь ее мечта сбывается.

Жена Алексея Шаповалова стала королевой на конкурсе «Миссис Россия». В этом соревновании могли участвовать только замужние женщины с детьми. После громкой победы на конкурсе красоты, Ксения поедет на такой же конкурс, только мирового масштаба, где представит Россию.

Сейчас Ксения вместе с семьей живет в Саудовской Аравии, это не могли пропустить мимо ее поклонники. Посмотрев фотографии других участниц, многие заявили, что Ксения «тянет на симпатичную женщину, но никак не на самую красивую». Большинство скандируют: «Она опозорит страну перед всем конкурсом». Также многие заметили, что ее муж, Алексей Шаповалов, просто купил ей эту награду, но на кубок Мира ему денег не хватит.

Большинство сетовали, что все на этом конкурсе выглядели «резиновыми», потому что все участницы прибегали к пластическим операциям, увеличивали скулы, губы и грудь, уменьшали подбородок и нос, вырезали нижние ребра. Таким образом, каждая женщина могла стать «Миссис Россия» имея деньги. Некоторые предложили сделать «правильный конкурс», раз в конкурсе красоты все куплено, то должен быть конкурс богатых мужей, а также конкурс самых лучших пластических хирургов.

Алиса Гилберт