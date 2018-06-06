Третий размер груди, знание английского и любовь к спорту: В России готовят элитных путан к ЧМ-2018

На сайтах поиска работы все чаще появляются объявления сомнительного характера, на которые очень часто «клюют» молодые девушки, которые позже остаются в сексуальном рабстве.

Почти весь мир уверен, что на футбол в Россию едут не поболеть за команды, а за поиском коротковременной любви. В Аргентине в преддверии ЧМ-2018 появилась брошюра, в которой также поднималась тема о том, как соблазнить русскую женщину во время ЧМ-2018. Брошюру изъяли и уничтожили, однако она осталась на просторах интернета. Многие возмущены этим фактом и стараются бороться.

Так, эксперты поясняют, что на Западе сложилось мнение, что российские женщины легкодоступны, они не заявляют о насилии, более слабы, напротив американским женщинам, которые не бояться кричать об изнасилованиях и домогательствах. Для многих людей Россия – место, где можно делать все, что вздумается и остаться безнаказанным за это.

«На работу требуется девушка с третьим размером груди и знанием английского», - таких объявлений в феврале насчитывалось около 800. Не сложно догадаться, что именно за работу предлагают. Однако таких объявлений стало еще больше – 8 тысяч в мае.

Особый спрос ожидается в Санкт-Петербурге, предпочтение отдают экзотике, так как именно она сейчас в моде. Так, сутенеры предлагают выбору азиаток из бывших стран СССР, африканок, особо ценятся рабыни из Нигерии. Девушки зачастую вообще не понимают, куда и зачем их привезли, им некуда обратиться за помощью, их менталитет более слабый и они очень бояться огласки, что их узнают на родине. Так, когда в бордель неожиданно приходят журналисты с рейдом, все прячут лица.

Алиса Гилберт