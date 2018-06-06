Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

«Терминаторы» вскоре получат боеприпасы с дистанционным взрывателем Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии Студенту МГУ грозит уголовное наказание за граффити против фан-зоны Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги В Северной Осетии школьницу забрали на скорой прямо с ЕГЭ Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке Свежий тизер кроссовера Tesla Model Y появился в сети В Екатеринбурге полицейский из мотовзвода протаранил три машины Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере В Совфеде отозвались об идее Ефремова отдать Крымский мост Украине Гений рекламы продавал плащ-невидимку за 16 тысяч рублей Оргию перед ЧМ-2018 устроили игроки сборной Мексики
| | Студенту МГУ грозит уголовное наказание за граффити против фан-зоны

Студенту МГУ грозит уголовное наказание за граффити против фан-зоны

Сегодня, 12:54

Молодого человека могут осудить за так называемый вандализм. Ранее он сделал надпись, выразив несогласие с организацией массового пункта сбора фанатов у университета.

Студент МГУ может провести три месяца в тюрьме за рисунок баллончиком «Нет фан-зоне» на рекламном стенде ЧМ-2018. Таким образом парень выразил несогласие, что в дни мундиаля у главного корпуса учебного заведения появится огромная площадка для ультрасов. Уже около года студенты пытаются бороться против проведения фан-зоны у МГУ.

Свой поступок студент мотивировал тем, что большое число фанатов, находящихся под стенами ВУЗ, будут мешать сдаче сессии и другим научным моментам в жизни университета. Он также беспокоится за жизни студентов и преподавателей, которые могут попасть под горячую руку не всегда трезвых болельщиков на вышеупомянутом участке.


Никита Готский
Новости по теме
Студенты МГУ предстанут перед судом за вандализм указателя к ЧМ-2018
Студенты МГУ предстанут перед судом за вандализм указателя к ЧМ-2018

Уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм" заведено в отношении провинившихся. О деталях происшествия рассказал представитель МВД России по Москве.

Вопреки СБУ: Студенты Украины прошли в Крыму практику
Вопреки СБУ: Студенты Украины прошли в Крыму практику

 Учащиеся Сумского педагогического университета с 27 апреля по 7 мая находились на полуострове Крым. В руководстве учебного заведения сообщили, что студенты…

Робота вместо Трампа: Американский профессор предпочел ИИ нынешнему президенту США
Робота вместо Трампа: Американский профессор предпочел ИИ нынешнему президенту США

 Сотрудник Индианского университета сделал соответствующее заявление на панельной сессии ПМЮФ в ходе обсуждения вопроса о морали роботов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости