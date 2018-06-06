Студенту МГУ грозит уголовное наказание за граффити против фан-зоны

Молодого человека могут осудить за так называемый вандализм. Ранее он сделал надпись, выразив несогласие с организацией массового пункта сбора фанатов у университета.

Студент МГУ может провести три месяца в тюрьме за рисунок баллончиком «Нет фан-зоне» на рекламном стенде ЧМ-2018. Таким образом парень выразил несогласие, что в дни мундиаля у главного корпуса учебного заведения появится огромная площадка для ультрасов. Уже около года студенты пытаются бороться против проведения фан-зоны у МГУ.

Свой поступок студент мотивировал тем, что большое число фанатов, находящихся под стенами ВУЗ, будут мешать сдаче сессии и другим научным моментам в жизни университета. Он также беспокоится за жизни студентов и преподавателей, которые могут попасть под горячую руку не всегда трезвых болельщиков на вышеупомянутом участке.

Никита Готский