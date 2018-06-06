Гений рекламы продавал плащ-невидимку за 16 тысяч рублей

Больше всего на объявление о продаже товара отреагировали поклонники саги о Гарри Поттере, юном волшебнике из Хогвартса.

Пользователей соцсети Facebook привлекла страница гения рекламы, который продавал свой плащ-невидимку за 200 фунтов (примерно 16 тысяч рублей). На это гениальное предложение купились фанаты фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Чтобы привлечь потенциальных покупателей продавец опубликовал снимок, на котором он сам изображен, держащим что-то в руках. Для большего эффекта пользователь сделал вид, что надевает плащ, а на втором фото продавец изображен уже в плаще, то есть его нет на снимке.

В описании своего товара мужчина написал, что плащ мужской, 42-го размера, а на внутренней стороне имеются два кармана. Десятки тысяч пользователей заинтересовались предложением и даже расспрашивали подробности. Однако пока не известно, купил ли кто-то плащ-невидимку.

Анна Котова