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| | FIFA пригрозила ростовчанам штрафом за использование самодельной символики ЧМ-2018

FIFA пригрозила ростовчанам штрафом за использование самодельной символики ЧМ-2018

Сегодня, 21:40

Организатор ЧМ-2018 FIFA будет следить за незаконным использованием символики мундиаля и штрафовать нарушителей.

С середины июня начнет осуществлять мониторинг за незаконным использованием и торговлей товарами с символикой FIFA комиссия из представителей правительства региона, администрации города и оргкомитета «Россия 2018», которая будет штрафовать нарушителей.

За незаконное использование символики нарушители получат крупный штраф. Самодельный плакат с символикой кубка также будет являться нарушением, запрещено скачивание изображений из Сети.

На сайте города также размещена информация о том, что: «…в дни проведения спортивных соревнований <…> торговая деятельность на территориях стадионов и в других местах осуществления мероприятий, а также в радиусе двух километров вокруг стадионов, может осуществляться только с официального письменного согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA».

«Чтобы не было лишних проблем и хлопот, проще воспользоваться официальной лицензионной продукцией. Но и при ее покупке важно убедиться, что она действительно лицензионная», - заявил СМИ начальник отдела подготовки операционной деятельности ГАУ РО «Ростов-2018» Александр Шаповалов.

Оригинальная продукция содержит кодовые голограммы, по которым можно проверить оригинальность товара. Приобрести оригинальные товары можно в официальных точках продаж, в Ростове таких точек две: одна – на стадионе «Ростов Арена», другая – на Театральной площади.


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