Спорт по-королевски: Кейт Миддлтон заметили в кроссовках за 90 долларов

Кейт Миддлтон продемонстрировала настоящий спорт по-королевски, когда появилась на публике в любимых белых кроссовках. Поклонники оценили выбор кроссовок, цена которых составляет всего 90 долларов.

У заслуженной иконы моды Кейт Миддлтон разнообразных гардероб подходящий герцогине для светских приемов, а именно строгие платья, различные причудливые шляпы и туфли на каблуках. Однако по словам самой герцогини Кембриджской она очень любит именно спортивный стиль. Стоит отметить, что папарацци неоднократно замечали Миддлтон за последний год в белых кроссовках Superga Cotu, которые продаются всего за 89,95 долларов.

Напомним, что это не первая бюджетная вещь в гардеробе королевской персоны. На днях Кейт Миддлтон во время прогулки с детьми появилась в пальто JoJo Maman Bebe за 100 долларов и в бюджетном платье Zara.

Светлана Славянская