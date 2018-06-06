Аналитики: Размер средней пенсии в Башкирии увеличился

По данным Федеральной службы государственной статистки республики, на первое апреля текущего года этот показатель достиг 12 803 рубля, что почти на 500 рублей больше, чем в аналогичный период прошедшего года.

Аналитики Федеральной службы государственной статистки Башкортостана провели новые подсчеты среднего размера пенсии в республике. В соответствии с обнародованными сведениями, размер средней пенсии в Башкирии по состоянию на первое апреля увеличился на 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 12 803 рубля.

На данный момент в республике насчитывается более 1,8 миллионов пенсионеров, что больше, чем в прошлом году на 20 тысяч. Более 990 тысяч из них получают выплаты по старости, еще 38,5 тысяч – по инвалидности, а 54 тысячи – в связи с потерей кормильца. Самые большие пенсии у первой категории – в среднем более 13 тысяч рублей, наименьшие – у второй (менее 9 тысяч рублей).

Виктория Озерова