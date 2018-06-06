Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека Водитель "Яндекс. Такси" протащил мужчину на капоте своего автомобиля Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла НАТО: Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море Бузова публично заревновала Гриценко из-за его тайного романа Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст Учёные объяснили причины неизлечимости рака «Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом National Interest рассказал о баллистике «Калашникова» От «Запорожца» до Aurus: На чем ездил Путин до «Кортежа»
| | Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст

Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст

Сегодня, 11:11

Специалисты считают, что их профессия слишком осложнена многими факторами, чтобы работать до 60 лет для получения пенсии.

Спасатели из Нижнего Тагила пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на установленную планку пенсионного возраста. Для того, чтобы донести своё сообщение президенту РФ, спасатели записали видеообращение, в котором напомнили, что для достижения пенсии федеральным спасателям необходимо проработать до 40 лет, а спасателям МЧС до 45 лет. Претензии к главе государства у жителей Нижнего Тагила возникли потому, что муниципальным спасателям не позволяется выйти на досрочную пенсию, а для её достижения необходимо проработать до 60 лет, что является очень высокой планкой для столь сложной и опасной профессии.

Стоит напомнить, Владимир путин ранее заявил о том, что главной целью развития Российской Федерации является улучшение жизни россиян. Данную задачу российский лидер намерен достигать в том числе за счёт развития экономических взаимоотношений между Китаем и Россией. Официального комментария Путина на послание спасателей из Нижнего Тагила ещё не последовало.


Александр Вест
Новости по теме
Временно исполнять обязанности главы Нижнего Тагила будет Пинаев
Временно исполнять обязанности главы Нижнего Тагила будет Пинаев

 Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города. Мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно перевели на другую должность.

Власти Нижнего Тагила называют фейковой информацию об отставке главы города
Власти Нижнего Тагила называют фейковой информацию об отставке главы города

 На данный момент градоначальник Нижнего Тагила Сергей Носов находится с рабочей командировкой в Москве. Об этом сообщила представитель пресс-службы мэра…

Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом
Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом

 Автомобилисты, проезжавшие по Серовскому тракту мимо Нижнего Тагила, стали свидетелями страшного зрелища.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости