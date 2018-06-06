Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст

Специалисты считают, что их профессия слишком осложнена многими факторами, чтобы работать до 60 лет для получения пенсии.

Спасатели из Нижнего Тагила пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на установленную планку пенсионного возраста. Для того, чтобы донести своё сообщение президенту РФ, спасатели записали видеообращение, в котором напомнили, что для достижения пенсии федеральным спасателям необходимо проработать до 40 лет, а спасателям МЧС до 45 лет. Претензии к главе государства у жителей Нижнего Тагила возникли потому, что муниципальным спасателям не позволяется выйти на досрочную пенсию, а для её достижения необходимо проработать до 60 лет, что является очень высокой планкой для столь сложной и опасной профессии.

Стоит напомнить, Владимир путин ранее заявил о том, что главной целью развития Российской Федерации является улучшение жизни россиян. Данную задачу российский лидер намерен достигать в том числе за счёт развития экономических взаимоотношений между Китаем и Россией. Официального комментария Путина на послание спасателей из Нижнего Тагила ещё не последовало.

Александр Вест