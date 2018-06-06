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National Interest рассказал о баллистике «Калашникова»

Сегодня, 11:00

Результаты измерения разброса пуль от стрельбы из автоматических винтовок российского производства весьма удивили военных экспертов.

В издании National Interest рассказали о баллистике автоматов «Калашникова». В ходе полевых испытаний была исследована кучность стрельбы автоматов АКМ и АК074, которые приняли на вооружение ещё в 1974 и 1959 годах соответственно. Как выяснилось, по баллистическим характеристикам «ветераны» не уступают современным американским образцам винтовок. Исследовав баллистику пуль, выпущенных из АКМ, специалисты выяснили, что они сохраняют свою энергию вращения куда лучше, чем пули, выпущенные из АК-47, в котором скорость вращения снаряда также куда ниже своего модернизированного «собрата».

Техники также заметили, что простота и понятность эксплуатации обеспечивают высокую точность стрельбы из «Калашниковых», а для поражения цели на удалении 800 метров из автоматов необходимо выпустить всего 20 пуль из окопа, или же выстрелить в среднем 11 раз из позиции лёжа, если в обеих позициях использована опора для ствола оружия.


Александр Вест
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