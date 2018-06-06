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| | Экономить, экономить и еще раз экономить: Ростовчан снова просят не тратить электроэнергию

Экономить, экономить и еще раз экономить: Ростовчан снова просят не тратить электроэнергию

Сегодня, 10:47

В рамках планёрного совещания в Ростове-на-Дону некоторые предложили еще больше напоминать ростовчанам, что нужно экономить на ресурсах не только из-за цен.

 

Анна Нор-Аревян, директор департамента ЖКХ, считает, что повышенные цены на электроэнергию – та еще проблема. По ее словам, зайдя в любую хрущевку можно увидеть, в каком состоянии находятся провода электропередачи. Вся сеть находиться в кризисном состоянии, когда каждый провод поврежден, и именно это несет в себе растрату электроэнергии. Жители города должны покрывать это из своих кошельков, поэтому тарифы все время растут. Также она заметила, что программа капитального ремонта, в которой устранят абсолютно все приборы и проводки, а на их место поставят все самое новое, будет длиться до 2049 года, так что о значительной пользе речь не идет.

Также на этой встрече был поднят вопрос о ценах, поэтому для ростовчан уже выдвинули предупреждение, что с 1 июля будет повышение цен на электричество. Так, в рамках социальной нормы цена составляет 3,72 рубля, а станет 3,83 рубля. А сверхоциальная норма сейчас составляет 5,19, но с 1 июля станет 5,34 рубля. Ростовчане не понимают роста цен, ведь это абсурдно. На территории и около Ростова расположена АЭС, ГЭС и ГРЭС, можно сказать, что Ростов является энергетическим поставщиком для страны. Тарифы в городе больше похожи на варварское хищение, ведь превышает себестоимость товара почти в 6 раз. Также ростовчане припоминают, что по городу днем часто горят фонари без надобности. Помимо этого, жители Ростова не хотят прислушиваться к побуждению покупать энергосберегающие лампы, так как дешевые вредят глазам и их свет предрасполагает к депрессивному состоянию, а хорошие лампы стоят слишком дорого, чтобы даже думать об их приобретении.


Алиса Гилберт
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