Меган Маркл шокировала королеву Елизавету II своими предпочтениями в еде

Новоиспеченная супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает шокировать своими предпочтениями всю королевскую семью. Недавно королева Елизавета II была в полном ужасе, когда узнала о том, как питается жена её внука.

Несколько недель назад бывшая американская актриса Меган Маркл стала полноправным членом королевской семьи Великобритании, когда вышла замуж за принца Гарри. Однако Меган не перестает поражать членов монаршей семьи своими предпочтениями. Недавно королева Елизавета II узнала, что Маркл уже много лет придерживается вегетарианства и данная новость очень возмутила Ее Величество.

Окружение Кенсингтонского дворца утверждает, что королева будет настаивать на том, чтобы Меган питалась, как и все члены семьи. Сама королева Елизавета II не может отказать себе в удовольствии отведать мясо кролика, стейк, рыбу, лосось и ветчину. На ужин британская королева предпочитает мясо фазана, оленя, или говядину.

Светлана Славянская