Дочь первой леди Франции рассказала подробности романа матери с Макроном

Будущий президент Франции познакомился с будущей женой, когда ему было 15 лет, а его избраннице 39 лет. Тогда Бриджит Озьер работала учительницей в частной школе, где учился Эммануэль Макрон.

Младшая дочь Бриджит Макрон от первого брака рассказала о том, как именно ее мать познакомилась с будущим президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это произошло в 1993 году, когда 15-летний Макрон посещал частную школу, где 39-летняя учительница и мать троих детей преподавала. Когда в конце учебного года подросток признался ей в собственных чувствах, женщина не восприняла подростка всерьёз.

В 17 лет Макрон поступил в элитную гимназию в Париже, но продолжал писать письма бывшей учительнице. Когда младшая дочь Бриджит Тиффани узнала о романе с матери с молодым человеком, она даже не засомневалась в серьезности его намерений. Бриджит Озьер развелась с первым супругом в 2006 году, а в 2007 году узаконила свои отношения с Макроном. Родители девушки решили расставаться постепенно, чтобы оградить троих детей от возможных психологических травм.