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| | В Екатеринбурге не будут отключать газ и воду в жилых домах из-за ЧМ-2018

В Екатеринбурге не будут отключать газ и воду в жилых домах из-за ЧМ-2018

Сегодня, 21:28

Ранее в различных соцсетях, а также в российских СМИ всплыла информация о том, что местные власти намерены лишить жителей Екатеринбурга удобств для личной гигиены, так как во время ЧМ-2018 необходимо соблюдать технику безопасности. Однако Ростехнадзор не собирается отключать газ и воду в жилом комплексе «Западном».

 
В компании-управлении под названием «Квартал» сообщили, что газ и горячую воду отключать не собираются. По каким-то причинам Ростехнадзор изменил решение. В скором времени учреждение намерено оповестить всех жителей города о такой радостной новости. Кстати, дозвониться до самого Ростехнадзора никому не удается.
Стоит отметить, что отключение коммунальных средств вызвало у местных житных жителей море возмущений. Такое введение прозвали «сумасшествием», а также «самоуправом». Информация о том, что около десяти домов из-за мундиаля могут остаться газа и света, появились не только в регионе, но и на просторах федеральных СМИ.


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