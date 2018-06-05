В Екатеринбурге не будут отключать газ и воду в жилых домах из-за ЧМ-2018

Ранее в различных соцсетях, а также в российских СМИ всплыла информация о том, что местные власти намерены лишить жителей Екатеринбурга удобств для личной гигиены, так как во время ЧМ-2018 необходимо соблюдать технику безопасности. Однако Ростехнадзор не собирается отключать газ и воду в жилом комплексе «Западном».



В компании-управлении под названием «Квартал» сообщили, что газ и горячую воду отключать не собираются. По каким-то причинам Ростехнадзор изменил решение. В скором времени учреждение намерено оповестить всех жителей города о такой радостной новости. Кстати, дозвониться до самого Ростехнадзора никому не удается.

Стоит отметить, что отключение коммунальных средств вызвало у местных житных жителей море возмущений. Такое введение прозвали «сумасшествием», а также «самоуправом». Информация о том, что около десяти домов из-за мундиаля могут остаться газа и света, появились не только в регионе, но и на просторах федеральных СМИ.