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| | Офис «Матрешка-Тур» закрыли в Петербурге

Офис «Матрешка-Тур» закрыли в Петербурге

Сегодня, 20:28

В АТОР сообщается, что у туроператоров возникли некие финансовые трудности в связи с «неподнятым» китайским направлением.

Известно, что в декабре 2017 года из острова Хайнань не могли вылететь порядка 200 туристов «Матрешка-Тур». В конечном итоге компании перевозила клиентов за свои деньги. Полетную программу в сторону Хайнань пришлось отменить. Для того, чтобы решить проблематичное финансовое положение туроператор прикрыл парочку офисов в Санкт-Петербурге, а также сократил сотрудников своей компании. Также в марте этого года «Матрешка-Тур» отдала свое детище «Аврора-БГ». Изначально думали, что вырученные за продажу „Авроры-БГ“ деньги осуществлять выплату образовавшейся задолженности перед агентами и туристами, но массовых выплат так и не произошло», сообщили в АТОР. Некоторые агенты поведали, что телефон «Матрешка-Тур» работает с какими-то перебоями. К счастью, скоро будет возобновлен официальный сайт, который отключили за неуплату провайдера. Также известно, что последняя часть офиса на Московском проспекте в Санкт-Петербурге была сдана совсем другим арендаторам. Однако в компании утверждают, что учреждение работает в нормальном режиме.


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