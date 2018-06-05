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| | Москва выдаст средства на ремонт дачных дорог в Подмосковье

Москва выдаст средства на ремонт дачных дорог в Подмосковье

Сегодня, 20:11

Помощник мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин проинформировал, что власти Москвы решили выделить на ремонтные дорожные работы 3,3 млрд рублей. Эти средства направят на дороги, которые ведут к некоммерческим объединениям.

 

Сообщается, что Москва выдаст средства на ремонт дачных дорог в Подмосковье. Марат Хуснуллин поведал, что Сергей Собянин одобрил предложение о выдаче из московского бюджета 3,3 млрд рублей на улучшение дорожного полотна. Также заместитель мэра рассказал, что в Подмосковье на сегодняшний день зарегистрировано больше 11 тысяч садовых объединений, в которых насчитывается примерно миллион земельных наделов. Из всех участков около 600 принадлежат жителям Москвы. Хуснуллин добавил, что москвичи часто говорили, что добираться до дач очень тяжело из-за плохих дорог.

В завершение своего интервью Марат Хуснуллин сообщил, что каждый год будет выделяться по одному миллиарду, а в 2020 году на ремонтные работы направиться 1,3 млрд. В первую очередь эти средства будут направлены на строительство подъездов к железнодорожным платформам. Напоминаем, что в последнее время власти Москвы делают все возможное, чтобы облегчить движение горожан, которые ездят за пределы города. Из бюджета Москвы на последние пять лет было выдано 2,3 млрд рублей на благоустройство садовых объединений в области и прилегающих районах.


Анна Котова
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