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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

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"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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| | В скором времени длинные туалетные очереди на борту самолета станут былью

В скором времени длинные туалетные очереди на борту самолета станут былью

Сегодня, 20:04

В пресс-издании The Sun сообщается, что все туалеты с борта самолета возможно уберут. Чтобы сократить большое количество времени эксперты предложили установить вместо них обычные писсуары.

 
Создатели самолетного оборудования Zodiac Aerospace изобрели двойной писсуар, который назвали Durinal. Сообщается, что два писсуара намерены совместить так, что двое мужчин смогут запросто заходить в кабинку одновременно. Дизайнеры считают, что такое введение гораздо сократит время ожидания в очереди.
Эксперты по самолетному оборудованию сообщают, что новшество будет полезно не только для мужчин, но и для женщин.
Напомним, что в мае этого года дизайнерская компания PearsonLloyd рассказала, как можно расположить пространство в лайнере так, чтобы пассажиры не так теснились на борту самолета. Также дизайнеры создали новые сиденья, где вмонтирован узкий хребтовый каркас. Новинка соединит части кресла (сзади и посередине – прим. VladTime).


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